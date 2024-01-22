1. Amatör Küme’de sezonun final maçında Mimar Sinan Gençlikspor, namağlup kayıpsız lider Gülabibeyspor önünde son bölümde bulduğu gollerle 3-0 galip ayrılarak rakibi önünde hem puanları eşitledi hem de ikili averaj üstünlüğünü yakaladı.

Ligin ilk yarısındaki maçı 2-1 kazanan Gülabibeyspor beraberlik halinde bile şampiyonluk yolunda ikili averaj üstünlüğü ile avantajını koruyacaktı.Mimar Sinan’ın kazanmaktan başka çaresi yoktu.

Maçın ilk yarım saatlik bölümünde Gülabibeyspor daha üstün bir futbol ortaya koydu ve rakip kalede etkili oldu.

İlk yarım saatlik bu bölümün ardından Mimar Sinan oyunu dengeledi ve kanatlardan etkili olmaya çalıştı.

İlk yarıda saha içinden daha fazla yedek kulübelerinin saha içinde olduğu maçta gerilimin arttığı maçta hakem Mustafa Özdemir sakin kalarak ortamı yumuşatmaya çalıştı.

İlk yarıda takımların çabası gol getirmedi ve devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda Mimar Sinan özellikle iki oyuncu değişikliğinin ardından topa daha sahip olmaya ve pozisyonlar bulmaya başladı.

Maçın 70. dakikasında sol kanattan kazanılan korner atışında altı pasa ortaya iyi yükselen Koray kısa boyuna rağmen çok iyi yükseldi ve kafa ile topu rakip ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra da Gülabibeyspor beklenen tepkiyi gösteremedi ve hücumda pozisyon bulmakta çok zorlandı.

89. dakikada Mimar Sinan atağında Gülabibeyspor kalecisi Osman ikinci kez ceza sahası dışında topu elle tutunca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Oyuncu değişikliği hakkı bulunmayan Gülabibeyspor’da kaleye futbolcu Alihan geçti.

Frikik atışında Metehan’ın uzak köşeye gönderdiği sert top Gülabibeyspor ağlarına gidince Mimar Sinan 2-0 üstünlüğü yakaladı ve ikili averaj üstünlüğünüde ele geçirdi.

Bu golden sonra Gülabibeyspor şişirme toplarla gol bularak ikili averaj üstünlüğünü rakibinden almak istedi ancak savunmada hava toplarında etkili olan Mimar Sinan rakibe gol izni vermedi.

Maçın 90+7. dakikasında uzun topla sahasından çıkan maçın yıldızı Koray rakip ceza sahası içinde düşürülünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Koray kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi: 3-0

Bu sonuçla Mimar Sinan 24 puana yükselerek rakibini puan olarak yakaladı ve ikili averaj üstünlüğü ile şampiyonluk yolunda avantajı kendi eline aldı.