1. Amatör Küme’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta HE Kültürspor, İskilipgücüspor deplasmanında 2-1 galip gelerek sıralamada iki basamak birden yükseldi.
İskilip ilçe sahasında oynanan maçın ilk yarısında konuk Kültürspor takımı Ahmet’in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı konuk takım bu golle önde tamamladı.
İkinci yarının başında ev sahibi takım Sefa Dilekçi ile skoru 1-1 yaptı.
Sonraki bölümde galibiyet için yüklenen İskilipgücü önünde Kültürspor Yusuf’un 71. dakikada attığı golle rakibi önünde 2-1 üstünlüğü yakaladı.
Maçın kalan bölümünde İskilipgücüspor’un beraberlik çabası sonuç vermedi ve maçtan 2-1 galip ayrılan Kültürspor ligdeki üçüncü galibiyetini aldı ve 9 puanla beşinci sıraya yükselirken İskilipgücüspor 9 puanda kaldı.