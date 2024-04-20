Namsan U 17 Final Grubu ilk maçında Mimar Sinan Gençlikspor, Kültürspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.
İlk yarısını 1-0 önde tamamlayan Mimar Sinan bu dakikalarda Kültürspor antrenörünün oyundan atılması sonucunda ikinci yarıda bulduğu gollerle farka gitti.
Arda attığı üç golle takımını farklı galibiyete taşırken Kültürspor ilk maçından farklı mağlup ayrıldı.
SAHA: İtfaiye.
HAKEMLER: Serhat Doğan, Ömür Soytemiz, Çiğdem Varan.
MİMAR SİNAN GENÇLİKSPOR: Alihan, Ahmet Kaan, Ahmet Yusuf, Emirhan, Eyyüp, Hıdır, Ozan, Umut Arda, Metehan, Arda Yiğit, Tayfur.
YEDEKLER: Mustafa Eren, Kemal, Emir Enes, Mustafa Kasım, Emirhan, Berat, Mert.
HE KÜLTÜRSPOR: Mustafa Kemal, Gökay, Eren, Semih Ömer, Umut, Yaman, Mert Ali, Yiğit, Muhammed Beren, Ada, Arda.
YEDEKLER: Coşgun, Yiğit Yelen, Yiğit Kaplan, Batuhan, Alperen, Arif Can, Furkan.
GOLLER: 4. 66. ve 75. dakikalarda Arda Yiğit, 48. dak. Ozan, 63. dak. Emirhan, 79. dak. Metehan (Mimar Sinan), 67. dak. Ada (Kültürspor).