Çorum Bölgesel Gözlemcileri Recai Kuzey ve Özcan Genel’e görev.

Recai Kuzey Hacılar Erciyesspor- 12 Bingölspor maçında Özcan Genel ise Türk Metal 1963spor ile Alaçamspor takımları arasındaki maçta gözlemci olarak görev yapacak.

BAL 12. grupta lider durumda bulunan Türk Metal 1963spor ile grupta üst sıralar için mücadele eden Alaçamspor takımları yarın saat 15’de Kırıkkale Başpınar Stad’ında karşılaşacak.

Maçı Adana bölgesi hakemi Abdullah Göktaş şönetecek yardımcılıklarını ise Emrullah Pars ve Adil Şamlı yaparken dördüncü hakem ise Buğra Umut Çevik.

BAL 11. grupta yarın saat 14’de Hacılar Erciyesspor ile 12 Bingölspor takımları Hacılar Fevzi Çakmak Mercan Stad’ında karşılaşacaklar.

Hacılar Erciyesspor 37 puanla beşinci sırada yer alırken 12 Bingölspor ise 53 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Maçı Ankara Bölgesi C klasman hakemi Özer Özden yönetirken yardımcılıklarını ise C Klasman Yardımcı hakemleri Selçuk Gökgöz ve Beran Yalçın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bölgesel hakem Ömer Tahankut Muslu.