Mimar Sinan futbol sahasında yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar çalışmaları yerinde inceledi ve firma yetkilisinden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tel örgülerin yenilenmesi saha zemini değişimi ve aydınlatmanın güçlendirilmesi çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Çağlar saha zemininin düzeltilmesi ve halı seriminin büyük oranda tamamlandığını hava şartlarının el vermesi halinde ise önümüzdeki hafta içinde halı seriminin tamamlanacağını söyledi.

Mimar Sinan sahasının zemin düzenleme ve diğer işlemlerinin bu ay sonuna kadar biterek hizmete hazır hale geleceğini belirten İl Müdürü Cemil Çağlar ‘Sahaya tribün yapımı ve soyunma odası yapım işi içinde çalışmaların başladığını söyledi.

Çağlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından fiyatlandırma çalışması devam eden soyunma odası ve tribün yapım işi için gerekli ödeneğin bulunduğunu ve ihale sürecinin ardından bu işlerinde tamamlanarak Mimar Sinan mahallesine modern bir futbol sahası kazandıracaklarını söyledi.

Öte yandan Mimar Sinan sahasına modern bir elektronik skorbord montajı tamamlandı ve saha ile birlikte oda hizmete açılacak.