Mimar Sinan Ortaokulu Tokat’tan grup birincisi olarak yarı final grubuna yükseldi.

Dün sona eren Okullu Yıldız erkekler futsal grup birinciliğinde Mimar Sinan Ortaokulu son maçında Ordu Şehit Cüneyt Akkuş Ortaokulu’nu penaltı atışları sonunda yenerek yarı final grubuna yükseldi.

Ali Yücel Spor Salonu’nda oynanan grup maçlarında Mimar Sinan Ortaokulu ilk maçında Tokat Fevzi Çakmak’ı ikinci maçında Amasya Suluova Gazi Ortaokulu’nu yendi. Ordu şampiyonu Şehit Cüneyt Akkuş Ortaokulu’da iki maçını kazanınca iki takımson maçta finale çıktılar.

Maça Ordu şampiyonu iyi başladı ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda toparlanan Mimar Sinan skoru 3-2 yaptı.

Beraberlik için yüklenirken Ordu takımı skoru 4-2 yaptı. Son bölümde baskıyı artıran Mimar Sinan iki gol daha buldu ve maçı 4-4 beraberlik ile bitirdi.

Mimar Sinan’ın gollerini Mert (2), İhsan (2) attı. Maçın berabere bitmesinin ardından direk penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibi üç penaltı kaçırırken temsilcimiz bir penaltı kaçırdı ve rakibine üstünlük kuran Mimar Sinan Ortaokulu grup birincisi olarak yarı final grubuna yükseldi.