1. Amatör Küme’de son hafta maçında Mimar Sinan Gençlikspor, Kargıserispor deplasmanında 8-0 galip ayrılarak sezonu lider tamamladı.

Yeşil beyazlılar AFDK’nın vereceği karara göre şampiyonluğu resmiyet kazanacak.

Ligde son haftaya takipcisi Gülabibeyspor ile aynı puanla giren Mimar Sinan Gençlikspor ikili averaj üstünlüğü ile galip gelmesi halinde ligi zirvede bitireceği Kargıserispor maçına oldukça hızlı bir başlagıç yaptı.

19. dakikada Fatih Serkan ile gol perdesini açan Mimar Sinan Gençlikspor’da daha sonra sahneye Yiğit Emin çıktı ve ilk yarının son 25 dakikalık bölümünde attığı dört golle takımının ilk yarıyı 5-0 önde tamamlamasını sağladı.

İkinci yarının başında Hakan ve Metehan’ın golleri ile skoru 7-0 yapan Mimar Sinan sonraki bölümde kontrollü bir futbol ortaya koydu ve maçta son sözü Talha söyledi. Sahadan 8-0’lık galibiyet ile ayrılan Mimar Sinan takımı ligi 39 puanla lider olarak tamamladı.

Mimar Sinan şampiyonluk yaşamak için ise Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararını bekleyecek. Alaca Belediyespor ile Mimar Sinan arasındaki maçta 1-1 beraberlik sonrasında Mimar Sinan rakibinin maç listesinde kurala uygun olmadığını belirtip itiraz etmişti.

İl Disiplin Kurulu yaptığı inceleme sonucunda bu maçta Mimar Sinan takımını 3-0 hükmen galip ilan etmişti.

Bu karara Alaca Belediyespor Amatör Futbol Disiplin Kuruluna itiraz etmişti.

Bu kararın açıklanmasının ardından Çorum 1. Amatör Küme’de şampiyon resmiyet kazanacak.