1. Amatör Küme’de sezonu uzun süre lider götüren Gülabibeyspor son maçında HE Kültürspor’u 4-2 yenerek ligi ikili averajla ikinci tamamladı ve AFDK’nın kararını beklemeye başladı.

Sezonun son maçında ligin ikinci yarısındaki çıkıştaki takımı HE Kültürspor ile karşılaşan Gülabibeyspor hızlı başladığı maçın ilk yarısını Osman Murat, Mert Şakir ve İsmail’in attığı gollerle 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda kontrolü eline geçiren Kültürspor Yusuf ve Arda’nın golleri ile skoru 3-2 yaptı ve maça ortak oldu ancak son bölümde İsmail’in attığı golle Gülabibeyspor skoru 4-2 yaptı ve sahadan bu skorla galip ayrılarak ligi 39 puanla ve ikili averaj ile ikinci sırada tamamladı.

Gülabibeyspor, Alaca Belediyespor’un AFDK’ya yaptığı itirazın sonucunu bekleyecek.