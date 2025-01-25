Bölgesel Amatör Ligde Mimar Sinanspor ikinci yarının evindeki lk maçında yarın Sorgun Belediyespor’u konuk edecek.

İkinci yarının ilk maçında Çankırı FK deplasmanından bu sezonki en ağır yenilgiyi alarak 3-0 mağlubiyet ile dönen Mimar Sinan yarın kazanarak moral bulmak amacında.

Ligde ilk yarıyı 19 puanla tamamlayan Mimar Sinanspor Çankırı deplasmanında aldığı maağlibiyetin ardından hafta boyunca Sorgun Belediyespor maçına hazırlandı. Yeşil Beyazlılarda tek düşünce kazanarak çıkışa geçmek. Yarın saat 14’de İtfaiye sahasında oynanacak maçta Mimar Sinanspor’da Çankırı maçında kırmızı kart gören Fatih Serkan ve Hüseyin Can Sözüdoğru forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Mustafa Öz ise yarınki maçta forma giyebilecek.

Sorgun Belediyespor ise ikinci yarının ilk maçında sahasında Keçiören Belediye Bağlumspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Mimar Sinan deplasmanında kazanarak hem rövanşı almak hem de çıkışa geçmek istiyor. Konuk takımda Keçiören Bağlum maçında kırmızı kart gören Emrah Kızıl ve Özcan Özdemir yarınki maçta forma giyemeyecek.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer takım olarak Çankırı maçından gereken dersleri çıkardıklarını ve hafta boyunca bu maça hazırlandıklarını belirterek ‘Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Rakibimiz devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Bizde bu doğrultuda doğru hamleler yaptığımıza inanıyoruz. Sahada kazanmak adına elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bu zorlu maçta tek isteğimiz Çorumlu futbol severlerden takımlarına sahip çıkmaları ve destek vermeleri’ dedi.

Hakem Trabzon’dan

Mimar Sinanspor ile Sorgun Belediyespor arasında yarınki maçı Trabzon’dan Enes Yakup Baş yönetecek. Yardımcılıklarını ise Giresun’dan Nurettin Enes Ünal ve Trabzon’dan Selahattin Bilal Özkan yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Trabzon’dan Mirat Yıldırım.