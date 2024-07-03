Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinanspor iç transferde iki tecrübeli isimle anlaştı. Fatih Serkan Temizlar ve Yunus Emre Ergin yeni sezonda da yeşil beyazlı formayı giyecek.

Mimar Sinanspor uzun yıllardır bünyesinde oynayan Fatih Serkan Temizkan ile anlaştı.

2000 Çorum doğumlu Fatih Serkan Temizkan Çorum Gençlerbirliğinde başladığı futbol hayatında Çorum Gençlerbirliği ve 2014-15 sezonunda Çorum FK alt yapısında oynadıktan sonra üç sezon yeniden Mimar Snan formasını giydikten sonra bir sezon Gerze Belediyespor’a transfer olan Fatih Serkan Temizkan dört sezondur da Mimar Sinan A takımın forma giyerken aynı zamanda alt yapılarda antrenör olarak görev yapıyor.

As Başkan Abdullah Şamil Arslan kulübün önemli oyuncularından ve Beltaş 1. Amatör Küme Şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Fatih Serkan Temizkan ile yeni sezon için anlaşma sağladıklarını belinterek Bölgesel Amatör Ligde de başarılar diledi.

1995 Çorum doğumlu Yunus Emre Ergin futbola İl Özel İdarespor’da başladı ardından Çorum Gençlerbirliği ve Çorum FK alt yapılarında forma giydi. Ardından Çorum Anadolu Futbol Kulübü ve Ortaköy Belediyespor takımları ile Bölgesel Amatör Lifde forma giyen Yunus Emre Ergin daha sonra Merzifonspor’da bir sezon oyradıktan sonra 2018-19 sezonunda Çorum Anadolu FK ile yeniden Bölgesel ligde forma giydi. 2021-22 sezonunda Sunrgurlu Belediyespor’da oynayan Yunus Emre Ergin son iki sezondur Mimar Sinan takımında kaptan olarak mücadele ediyor. Tecrübeli futbolcu ile anlaştıkları için mutlu olduklarını belirten Teknik Direktör Hüseyin Eğer transferde yeni isimlerle görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.