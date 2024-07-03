Çorum FK alt yapısına yeni isimler kazandırmak için yapılan seçmelerin ikinci aşaması 2008-2009 doğumlular ile devam etti. Devane sahasında yapılan seçmelere Türkiyenin bir çok ilinden lisanslı 136 futbolcu katıldı. Kırmızı Siyahlı takımın alt yapı teknik adamları tarafından ilk olarak gelen futbolcular mevkileri ve durumları ile ilgili olarak kayıtları alındı.

Ardından oluşturulan takımlarla gelen isimler çift kale maç yaptılar. Farklı takımlar halinde oynanan eleme maçlarını izleyen Çorum FK alt yapı hocaları belirledikleri isimler üzerinde detaylı bir çalışma yaptı, Yapılan maçlar sonunda Çorum FK alt yapı hocaları seçmeye katılan isimler arasında belirlenen isimler bu ay sonunda yaş kategorilerinin yapacakları çalışmalara katılacaklar. Bu çalışmalar sonunda teknik heyetin onay vermesi halinde bu isimler Çorum FK alt yapısına kazandırılacak.