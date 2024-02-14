Çınarlar Boya İnşaat U 16 play-off'ta heyecan iki maçla başladı.

İlk haftanın iki kazananı Mimar Sinan ve Çorum Anadolu FK lige flaş galibiyetlerle başladılar.

Haftanın ilk maçında Mimar Sinan, Hattuşa karşısında zorlanmadı ve aldığı 5-0’lık galibiyet ile ilk haftanın lideri oldu.

İkinci maçta ise Çorum Anadolu FK, Kültürspor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle farka gitti ve rakibini 4-1 yenerek iddiasını ortaya koydu.

Final grubunda ikinci hafta maçları bugün oynanacak. Saat 13’de İtfaiye sahasında oynanacak ilk maçta Hattuşa Gençlikspor ile Çorum Anadolu FK takımları karşılaşacak.

Saat 15’de ise ikinci maçta HE Kültürspor ile Mimar Sinan takımları puan mücadelesi verecekler.