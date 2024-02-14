Liseli Genç Kızlar Ragbi il birinciliğinde Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl maç yaparak şampiyon oldu.

Geçtiğimiz yıllarda rakibi olmadığı için maç yapmadan şampiyonluk kupasını alan Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl rakibi Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik anadolu Lisesi ile karşılaştı.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi Muhsin Yazıcıoğlu Stad’ında yapılan maçta Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rakibi önünde tecrübesini konuşturdu.

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Rakibine sayı izni vermeyen Bahçelievler maçtan galibiyet ile ayrılarak bu yılda şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Tek maçlık il birinciliğinin ardından düzenlenen iki okul takımına kupaları sporculara ise madalyalarıverildi.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yılda ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.