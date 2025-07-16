Mimar Sinanspor’da alt yapısından yetişen ve son yıllarda alt yapı takımlarında antrenör olarak görev yapan Fatih Serkan Temizkan yeni sezon için 1. Amatör Küme’de mücadele edecek A takım da futbolcu ve antrenör olarak görev yapacak.

Uzun yıllardır Mimar Sinanspor Teknik Direktörü olarak görev yapan Hüseyin Eğer’in Çorum FK’da Teknik Direktör Tahsin Tam’ın ekibinde görev alması nedeni ile ayrılmasının ardından yeni bir yapılanmaya giden yeşil beyazlı kulüp A takımın başına Fatih Serkan Temizkan’ı getirdi.

Çorum Gençlerbirliği'nde futbola başlayan ardından Mimar Sinanspor ve Çorum FK alt yapılarında forma giyen Fatih Serkan Temizkan 2018-19 sezonunda Gerze Belediyespor’da oynadıktan sonra son beş sezondur Mimar Sinanspor’da forma giyiyordu.

Geçen sezon son haftalarda sakatlanarak takımdan ayrı kalan Temizkan bu dönemde kulübün alt yapı takımlarında antrenör olarak görev yaptı. Mimar Sinanspor Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlı yapılan görüşmenin yaptığı açıklamada ‘Kulübümüz alt yapısında yetişmiş her kategorisinde forma giymiş, Mimar Sinan ruhunu iliklerine kadar hissetmiş bir sporcumuz. Şimdi artık aynı ruhu sahanın dışında teknik adam olarak yansıtacak. Serkan hocamıza bu yolda başarılar diliyor anlaşmanın kulübümüze, camiamıza ve tüm gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

Fatih Serkan Temizkan ise kendisini bu göreve layık gören Başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek edindiği tecrübeleri Mimar Sinanspor’u başarıya taşımak için diğer antrenör arkadaşları ile birlikte aktaracaklarını söyledi.