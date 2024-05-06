U 17 Final Grubunda dördüncü maçında en yakın rakibi HE Kültürspor’u 6-0 gibi farklı skorla yenen Mimar Sinanspor takımı bitime iki maç kala şampiyonluğu garantiledi.

Grup maçları sonunda dört takımın mücadele ettiği final grubunda Mimar Sinan en yakın rakibi HE Kültürspor ile karşılaştı.

Rakibi önünde etkili bir oyun ortaya koyan Mimar Sinan ilk yarıyı Abdulkadir ve Metehan’n attğı gollerle 2-0 önde tamamladı. Bu yarıda Kültürspor rakip kalede bulduğu net pozisyonları değerlendiremedi.

İkinci yarının başında gelen golle rakibini oyundan düşüren Mimar Sinan Metehan’ın üç golle öne çıktığı maçta rakibini 6-0 gibi farklı skorla yenerek b kategoride namağlup ve tüm maçlarını kazanarak yoluna devam ediyor.

Yeşil beyazlılar bitime iki maç kala şampiyonluğu garantiledi.