Mimar Sinanspor U 18 takımı yarı final grup ilk maçında bugün Samsun Kadıköyspor ile karşılaşacak. Sivas’da bugün başlayacak U 18 yarı final grubu teknik toplantısında gruplar belirlendi. Çekilen kura sonunda Mimar Sinanspor A grubunda Samsun Kadıköyspor ve Rize Kopuzlar Veliköyspor takımları ile yer alırken B grubunda ise Sincan Belediyespor, Erciyecgüspor ve Elazığ Yolspor takımları yer aldı.

Amasya’da yapılan grup birinciliğinde Samsun ve Trabzon temsilcilerini yenerek gruptann çıkmayı başaran Mimar Sinanspor bugün saat 14’de Spor Vadisi 1 nolu sahasında Samsun Kadıköyspor ile karşılaşacak. Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde ikinci günü bay geçecek ve son maçta 8 Mayıs perşembe günü Rize Kopuzlar Vakfı Veliköyspor ile karşılaşacak.

Diğer grupta ilk maçta bugün Sincan Belediyespor ile Erciyesgücü ile karşılaşacak. İki grupta birinci olan takım 9 Mayıs cuma günü saat 14.30’da Türkiye finallerine gitmek için mücadele edecek.