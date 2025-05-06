Çorum’da yeni gelişmeye başlayan Modern Pentatlon branşında küçük sporcuların Bursa’da elde ettiği dereceler gelecek adına umut verdi. 4 Mayıs’ta Bursa’da yapılan Ulusal Gelişim 3 yarışında Çorum Eforspor Kulübü Başkanı osman Pehlivan ve antrenörler Mustafa Suna yönetiminde yarışan sporculardan Rüzgar Arif Bahçacı U 11 kategorisinde dokusundu olarak iyi bir derece elde etti. Aynı kategoride Miraç Demiral ise 29. oldu. U 13 Kadınlar kategorisinde Şebnem Burçe Çıldır 15. Sezin ilkyaz 21. U 13 erkeklerde ise Mert Burak Ercan 29. oldu.

Kulüp Başkanı Osman Pehlivan yeni başlayan çalışmalar sonunda sporcuların katıldıkları bu organizedeki performanslarının mutluluk verici olduğunu söyledi. Pehlivan hedeflerinin Ağustos ayında Bandırma ve Ekim ayında Antalya’da yapılacak olan milli takım seçmelerinde ilk sekiz içinde yer alarak Kasım ayında ülkemizde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında yarışmak olduğunu belirtti.