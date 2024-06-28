Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinan Gençlikspor alt yapısından yetiştirdiği genç isimler ile yeni sezon için anlaşmaya devam ediyor.

Mimar Sinan Gençlikspor 2006 Çorum doğumlu sağ açık mevikinde oynayan 2016 yılında ilk kez yeşil beyazlı kulüpte futbola başlayan Yusuf Can Çöp üç sezon yeşil beyazlı kulübün alt yapısında oyrnadıktan sonra 2022 yılında MKE Ankaragücü alt yapısına transfer olan Yusuf Can Çöp bir sezon sonra yeniden Mimar Sinan’a döndü ve geçen yıl şampiyonluk kazanan takımın kadrosunda yer aldı.

2006 Çorum doğumlu forvet oynayan Yiğit Emin Akyol 2018 yılında PTT Gençlikspor alt yapısında başladı. 2019’da Çorum FK alt yapısına transfer olan Yiğit Emin Akyol iki sezondur da Mimar Sinan alt yapısında forma giyiyor.

Mimar Sinan’ın iç transferde anlaştığı üçüncü isim ise yine kendi alt yapısından Talha Ahıshalı oldu. 2006 doğumlu Talha Ahıshalı 2017’de Mimar Sinan’da ilk filiz lisans çıktı ve beş sezondur yeşil beyazlı takımın alt yapısında forma giyiyor. Talha orta sahada görev yapıyor.

Mimar Sinan Gençlikspor iç transferin ardından dış transferde kadrosuna katmak istediği futbolcular ile anlaştıktan sonra önümüzdeki ay içinde yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.