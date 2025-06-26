Sivas’ta yapılan U 10 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Çorum İl Özel İdarespor’dan Halil İbrahim Kalender sıkletinde şampiyonluğu kazandı.

16-22 Haziran tarihleri arasında Sivas’ta yapılan U 10 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında 44 kiloda mücadele eden Özel İdarespor’dan Halil İbrahim Kalender tüm rakiplerini yenerek sıkletinde Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Halil İbrahim Kalender, güreşci ailenin üçüncü ismi, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden yetişen ve bir çok ulusal başarı kazanan Ömer Faruk Kalender’in oğlu Halil İbrahim Kalender. Ömer Faruk’un diğer oğlu Enes Yasin Kalender’de Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıktı ve milli takım kampına katıldı.