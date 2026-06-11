Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan U17 Korfbol Türkiye Şampiyonası’na Çorum ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak organizasyonda, iki Çorum temsilcisiyle birlikte toplam 14 takım mücadele edecek.

Çorum Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek şampiyona öncesinde teknik toplantı bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak. Türkiye’nin farklı illerinden takımların katılacağı şampiyonada Çorum’u Çorum Gençlikspor ile Çorum Eforspor temsil edecek.

Şampiyonada ayrıca Kurtalan Şenspor, Sakarya Meşelispor, Adil Sani Konukspor, Kocaeli 1937 Sekaspor, Eskişehir Öğretmenlerspor, Metus Akademispor, İstanbul Gençlikspor, Karşıyaka Beden Eğitimi Öğretmenlerispor, İstanbul Korfbolspor, Kütahya Gençlikspor, Batman Spor Lisesi ve Tokat Anadolu Gençlikspor takımları yer alacak.

Korfbol İl Temsilcisi Ali Haydar Teke, U17 kategorisinde ilk kez düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nın aynı zamanda milli takım seçmeleri açısından da önem taşıdığını belirtti. Teke, organizasyonda Çorum’dan iki takımın mücadele edecek olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Şampiyonada dereceye girebilmek ve milli takım aday kadrosuna seçilebilmek için genç sporcular üç gün boyunca mücadele edecek. Organizasyon, korfbol branşında geleceğin milli sporcularını da bir araya getirecek.