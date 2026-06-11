Paletli Yüzme’de ilk milli sporcu Deniz Ece Dugan yıldız olmasına Gençler ile mücadele ettiği ve ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonasında altıncı olurken yarışlardaki dereceleri ile dört ayrı Türkiye rekoru kırarak gelecek adına çok güzel mesajlar verdi.

6-12 Haziran tarihleri arasında Yunanistan’ın Sakız adasında düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonasında ilk kez milli mayoyu giyen Deniz Ece Dugan 50 metre çift paletler kategorisinde altıncı oldu. Dugan ilk kez katıldığı böyle bir organizedeki dereceleri ile büyük umut verdi.

Deniz Ece Dugan şampiyona boyunca sergilediği üstün performansla yalnızca Avrupa’nın en iyi sporcuları arasında yer almakta kalmamış aynı zamanda dört ayrı Türkiye rekoru kırarak adını Türk Paletli Yüzme tarihine yazdırdı. Dugan seçme serisindeki 23.05’lik derecesi ile 14-15 Yaş Yıldızlar ve 16-17 Yaş Gençler Türkiye rekorları kırmayı başardı.

Final serisinde yaptığı 22.87’lik derecesi ile yine 14-15 Yaş Yıldızlar ve 16-17 Yaş Gençler Türkiye rekorlarını bir kez daha kırarak dört rekor ile şampiyonayı tamamladı.

Çorum Ataspor kulübü Deniz Ece Dugan’ı ve antrenörü Taner Karabacak’ı bu başarısından dolayı tebtik etti ve kulüp olarak ilimizi ve ülkemizi böylesine önemli bir şampiyonada başarı ile temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirttiler.