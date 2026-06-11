Trendyol Süper Lig’de yeni sezonda 13 şehirden 18 takım mücadele edecek. İstanbul 6 takımla en fazla temsil edilen şehir olurken, Anadolu’nun farklı şehirleri de ligde yer alacak.

Haritada Çorum ve Rize dışında tüm şehirlerin büyükşehir statüsündeki takımlarla temsil edilmesi dikkat çekiyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum bu sezon Süper Lig’de yer alan şehirler oldu.

Çorum FK, Süper Lig’in İstanbul’un üç büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile bugüne kadar hiç karşı karşıya gelmedi. Öte yandan kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK ve dört büyüklerden Trabzonspor ile karşılaşarak bu takımlarla resmi maç deneyimi yaşadı.

İstanbul’un 6 takımla lider olduğu ligde, Anadolu şehirlerinin de farklı takımlarla temsil edilmesiyle rekabetin daha dengeli bir yapıya bürünmesi bekleniyor.