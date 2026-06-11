Konyaspor’un kalesini koruyan Çorumlu genç file bekçisi Bahadırhan Güngördü yeni sezon öncesi tatilinde memleketinde tanıdıklarını ziyaret etti.

Çorum FK’nın da gündeminde olan Bahadırhan Güngördü babası Ünal ile birlikte Belediye Emlak Birim Şefi Mutlu Yeşil’i ziyaret ederek kendisine formasını hediye etti.

Koyu bir Çorum FK taraftarı olan ve kırmızı siyahlı takımın hiç bir iç saha maçını kaçırmayan Mutlu Yeşil, Bahadırhan Güngördü’ye Çorum FK ile ilgili transferini sordu.

Bahadırhan Güngördü ise Konyaspor ile bir sezon daha sözleşmesi olduğunu ve bu hafta sonunda Slovekya’ya kamp için gideceklerini belirterek ‘Şu anda öyle bir şey yok ama zaman ne gösterir bilemiyorum. Çorum FK’ya da Süper Ligde başarılar diliyorum’ dedi.