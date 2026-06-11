Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde yapılan Sportif Yetenek Taraması sonunda kapsamlı teste girmeye hak kazanan 47 öğrenci Osmancık İlçe Spor Salonunda teste tabi tutuldu.

İl genelinde yapılan genel testler sonucunda antrenörler tarafından tesbit edilen 47 öğrenci ikinci ve kapsamlı teste alındılar. Osmancık İlçe Spor Salonunda yapılan testte geleceğin yıldız sporcusu olmaya aday öğrenciler yeteneklerini ve performanslarını en üst derecede sergilediler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uzman antrenörleri tarafından yapılan kapsamlı test sonunda belirlenen isimler yeteneğine uygun branşlara yönlendirilecekler.