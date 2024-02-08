Sakarya’da yapılan U 20 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Çorumlu sporcular iki altın iki gümüş ve beş bronz madalya kazandılar.

Ali Kayalı U 20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 74 kiloda Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden yetişmiş ve halen İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına güreşen Uğur Yılmaz inalde aynı kulüpten Yusuf Can Aktaş’ı yenerek altın mdalyanın sahibi oldu.

97 kiloda ise Çorum’dan iki sporcu final yaptı.

Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden Ankara Askispor adına güreşen Rıfat Eren Gıdak ile Çorum Güreş Eğitim Merkezinden yetişen ve Ankara Tedaşspor adına güreşen Mücahit Çelik finalde karşılaştı.

Finalde kazanan Çelik şampiyon olurken Gıdak ise ikinci oldu.

86 kiloda Çorum Belediyespor alt yapısından yetişen ve Askispor adına mücadele eden Hamza Ali Küçük ise 86 kiloda final maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Ahmet Yağan’a yenilerek gümüş madalya kazandı.

57 kiloda Çorum Belediyespor adına güreşen Bekir Keser eleme maçları maçları sonunda repesaj hakkı kazandı ve bu maçları kazanarak sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.