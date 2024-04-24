Özdenur Özmez U 17’nin ardından U 15’de de Türkiye Şampiyonu olarak iki yaş küçük olmasına karşın performansı ile iki kategoride birden ülkemizi Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek.

U 17’de Kadınla Türkiye Güreş Şampiyonasında 61 kiloda iki yaşbüyük rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Özdenur Özmez 14 Haziran’da Sırbistan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Geçtiğimiz hafta Sivas’da yapılar U 15 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Özdenur Özmez kelimenin tam anlamı ile şov yaptı.

İlk turda Afyon ikinci turda Yalova üçüncü turda Tekirdağ’lı yarı finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve finalde de Sivas’lı rakibi karşısında şov yapan ve tüm maçlarını 10-0 teknik üstünlükle kazanan Özdemur Özmez inanılmaz bir performans gösterdi.

Belediye İskilipspor Güreş Antrenörü Adem Uysal Özdenur Özmez’in tüm maçlarını sayı vermeden teknik üstünlük ile kazanarak inanılması zor bir işi başardığını söyledi.

Uysal, Türk kadınına biraz destek ve imkan verildiğinde Rus’u, Yunan’ı Ermeni’yi nasıl dize getireceğini gösterdiğini belirterek ‘Ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek, şanlı bayrağımızı göndere çektirmek için her daim milli mücadele içinde olacağım. Rabbim inşallah beni bu güzel dertten geri koymasın’ dedi.