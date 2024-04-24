Sivas’ta yapılan Hentbol Küçük Kızlar grup birinciliğinde Çorum Gençlikspor grup birincisi olarak bugün finaller için Sivas ile karşılaşacak.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu’nda yapılan bölge birinciliğinde Çorum Gençlikspor A grubunda Osmaniye Samet Aybabaspor, Aksaray Belediyespor ve Giresun Görelespor takımladı yer aldı.

B grubunda ise Kahramanmaraş Tekstilspor, Sivas Belediyespor, Tokat Turhal Mehmet Akif ve Kayseri Gençlikspor takımları yer aldı.

Çorum Gençlikspor Antrenör Taner Adıkdı yönetiminde Başak, Kübra, İrem, Elifnaz, Büşra, İkrasu, Vahide, İrem, Zeynep, Nilay, Yağmur, Ceyda, Seher, Eylül ve İlayda’lı kadrosu ile mücadele ettiği grubunda ilk maçında Aksaray şampiyonunu zorlu bir mücadele sonunda 19-17 yenerek iyi başlangıç yaptı.

İkinci maçında Osmaniye önünde zorlanmadan 31-12’lik skorla galip ayrılan Çorum Gençlikspor dün ise son maçında Giresun Görele ile zorlu mücadeleyi 15-13 kazanarak gruptan birinci olarak finale yükselmeyi başardı.

Çorum Gençlikspor bugün B grubundan ikinci olarak çıkan Sivas Belediyespor ile saat 10’da karşı karşıya gelecek.

Çapraz maçında kazanan iki takım Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak.