Çorum’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte anaokulu öğrencileri atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle geri dönüşüm defilesi düzenledi.

Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Çevre Haftası kapsamında “Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliği ile Mücadele” sloganıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan Çevre Şehircilik İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın; “Her yıl farklı bir temada kutlanan Türkiye Çevre Haftasını bu yıl "plastik kirliliği ile mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" mottosuyla kutlamaktayız.” dedi

Araştırmalara göre dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin yüzde 50'sinin son 35 yılda meydana geldiğine dikkat çeken Yalçın;

“Plastik kirliliği, plastik materyal ve parçacıklarının karasal ve sucul ortamlarda birikim göstererek, insanlar dahil tüm canlıların yaşamlarını ve yaşam alanlarını olumsuz yönde etkilemesidir. Her yıl 450 milyon tondan fazla plastik üretilmekte ve büyük bir kısmı doğada yok olmadan kalmaktadır. Plastik kirliliği pek çok soruna neden olur. Karalardaki plastik kirliliğinin önemli bir kısmı bir süre sonra denizlere ve okyanuslara karışır. Bu plastiklerin büyük çoğunluğu çöplere atılmayan, rastgele etrafa saçılan atıklardır. Plastik kirliliği giderek büyümektedir. Özelikle tek kullanımlık plastiklerin üretimindeki artış ve kullan-at kültürü, durumun daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Plastiklerin çevreye ve canlılara verdiği zararı azaltmak için daha verimli biçimde geri dönüşümü mümkün kılan teknolojilere, atık plastiklerin zararsız maddelere dönüşümünü sağlayan kimyasal ve biyolojik çözümlere ihtiyacımız vardır. Plastiklerin yerine başka malzemeler kullanmak ya da belirli işlerde plastiklerin kullanımını yasaklamak, plastik kirliliğini azaltmanın en basit yöntemleri olabilir. Yapılması gerekenlerin en başında insanların plastik atıklar konusunda daha duyarlı olması gelmektedir.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Dünya Çevre Günü nedeniyle ortaokullar arası düzenlenen resim yarışmasında birinci olan Zehra Yağmur Şahin ve atıktan obje tasarım yarışmasında birinci olan Arzu Zeynep Erdoğan’a ödülünü Çevre Şehircilik İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, atıktan obje tasarım yarışmasında ikinci olan İlter Yılmaz ve üçüncü olan Ecrin Nazlı Çağlar’a ödülünü Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Birol Sayın takdim etti.

Programın devamında 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle geri dönüşüm defilesi düzenledi.

Minik öğrencilerin geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden oluşturulan kıyafetlerle geri dönüşüm defilesi büyük ilgi gördü.

Program öğrencilerin halat çekme ve çuval yarışı ile sona erdi.