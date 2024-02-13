Ahlatcı Çorum FK’nın iç saha maçlarındaki taraftarları arasında çocuklar artık azımsanamayacak kadar çoğaldı.

Kırmızı siyahlı takımın geçen sezon şampiyonluk sevincini yaşayan çocuklar doğal olarak kırmızı siyahlı renklere gönül veriyorlar.

Bu ve kulübün okullarda yaptığı çalışmalar sonucunda taraftarlar arasındaki çocuk sayısı her geçen gün artıyor.

Ümraniyespor maçında da tribünde çok sayıda çocuk taraftar takımlarına doksan dakika destek verdiler.

Ellerinde kaşkolları ile bu desteklerini gösterdiler. Maç sonunda ise mağlubiyet üzüntüsü ile evlerine döndüler.