Yaz Spor Okulları futbol çalışmalarına katılan kulüpler arası minikler futbol turnuvası bu yılda düzenlenecek.

Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuva önümüzdeki ay içinde yapılacak.

Turnuvaya katılmak isteyen takımlar 25 Temmuz cuma gününe kadar başvurularını Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu veya Cumhur Sevinç’e evraklarını teslim etmesi gerekiyor. Turnuvaya her kulüp birer takımla katılacak.

Katılacak takımlar 20’şer kişilik takım listelerinde 2013-2014 ve daha sonra doğmuş sporculardan oluşturabilecekler.

Dilekçe kulüp mührü ve yönetici imzası bulunması gerekiyor.

Kulüpler 20 kişilik sporcu listesi ile sporcu kimliklerinin fotokopileri önümüzdeki günlerde açıklanacak teknik toplantıya kadar hazır etmeleri gerekiyor.