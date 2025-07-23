Osmancık’ın dördüncü kulübü Osmancık 1953spor kulübü futbol branşı ile liglere katılmaya başladı.

İbrahim Cıldan başkanlığındaki Osmancık 1953 spor kmulübü yönetiminde ilçe sporuna uzun yıllar hizmet etmiş isimler var.

İbrahim Cıldan başkanlığındaki Osmancık 1953spor kulübünde Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erdem, Sayman Ertan Kızılkaya, Sekreter Murat Altınyay yönetimindeki kulüp ilçede var olan spor kültürünü daha üst seviyelere çıkarmak.

Kulüp Başkanı İbrahim Cıldan ilçede var olan spor kültürünün daha yaygınlaşması ve sporun birleştirici ruhunu kullanmak için bu yıl içinde kuruluşunu tamamladığını söyledi. Kulüp olarak ilçe gençliğini spor alanlarına çekmek için çalışma yaptıklarını belirten Cıldan ‘Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya’nın gayretleri ile ilçemiz Ada Spor Kompleksi ne yapılacak yeni spor tesislerinin yapılması ve kamu kuruluşları ile Belediyenin spora desteği sayesinde ilçemiz sporcu yuvası haline gelmiştir.

İlçedeki takım sayısının artması rekabetin ilçe içerisinde artması ve ilçemizdeki takımların ilimizi Türkiye Şampiyonalarında temsil etmesinin önü açılacaktır. Uzun vadede kulüp olarak hedefimiz Osmancık’ta var olan spor potansiyelini ortaya çıkartarak sadece futbol değil kort tenisi, yüzme, badminton branşlarında faaliyet göstermeyi amaçlıyoruz.

İlk olarak bu sezon U 12 liginde mücadele ederek Çorumlu ve Osmancıklı gençlerin kaynaşmasını sağladık. Önümüzdeki dönemde ilçemizde kulübümüze tesisler kazandırarak Osmancık ve Çorum sporunun alt yapısına her branşta başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sporun popülerliğini kullanarak gençlerimizi başta madde ve ekran bağımlılığından kurtarmak, Yeşilay ile iş birliği yaparak bağımlılıkla mücadele konusunda eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Misyonumuz Osmancık ve Çorumlu çocuklarımızı kulübümüze olan aidiyet duygularını artırmak ülkemizde ve dünyada Osmancık 1953 ailesini genişletmek. Çocuklarımızın küçük yaştan itibaren spor ahlakını almalarını sağlamak ve başarılı sporcular yetiştirmek. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Gelin, birlikte büyüyelim. Gelin, gençliğe yatırım yapalım. Gelin, sporda umut olalım.’ dedi.