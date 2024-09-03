Ordu'da, ‘uyum haftası' kapsamında okula başlayan Miray Arslan, öğretmenin kullandığı lüks aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kahreden olayda minik Miray'ın ölümüne neden olan beden eğitimi ve spor öğretmeni tutuklandı.

Olay, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda uyum haftasının ilk günü kahreden bir olay yaşandı. Okula başlayan 7 yaşındaki Miray Arslan, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya'nın lüks aracının altında kalarak ağır yaralandı.

Minik Miray kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

Olayın ardından gözaltına alınan öğretmen Banu Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.