Çorum Merkez Mislerovacığı köyünde kış hazırlıkları yoğun tempoda devam ediyor.

Köy halkı, bir yandan pekmez ve kuşburnu marmelatı hazırlarken, diğer yandan da domates salçası üretiyor.

Mislerovacığı köyünde ev kadınları tarafından hazırlanan pekmez, kuşburnu ve salça, yoğun emek gerektiriyor. Kadınlara erkekler de yardımcı oluyor.

Mislerovacığı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Uğurcan, köyde kış hazırlığı yapan aileleri ziyaret ederek “kolay gelsin, bereketli olsun” dileklerini paylaştı.

Kadınların doğal ürünlerle hazırladıkları salça, pekmez ve kuşburnu, sofralara eşsiz bir lezzet katıyor.

Mislerovacığı Köyü’nde Yeter Kentel ve Kazım Dutar önce salça, ardından pekmez kazanını ateşlerken, Yaşa Göçmen, Mehmet Göçmen ve Ayşe Ayhan ise kuşburnu mar lematı hazırlığında…