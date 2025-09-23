Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör Ankara’da yapılan çalıştaya katıldı.

Masa Tenisi Federasyonu tarafından Ankara’da 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen İl Temsilcileri çalıştayına katılan Alpaslan Hoşgör çok verimli bir toplantı olduğunu söyledi.

Çalıştaya Federasyon Başkanı Kerim Koç, Başkan vekili Uğur Beşok, Federasyon Genel Sekreteri Alp Bala, Merkez Hakem Kurulu üyesi Ergün Ünlüel ile çok sayıda il temsilcisi katıldı.

Çalıştayda tüm il temsilcilerine tek tek söz verilerek sunum yapmalarına fırsat verildiğini belirten Hoşgör ‘Çorum İl Temsilciliği olarak yapmış olduğumuz faaliyetler hakkında Federasyon Başkanı Kerim Koç’a bilgiler verdik. Federasyonun yapmış olduğu değerlendirmede Mavi Kod alan 10 il içerisinde Çorum’un olması bizleri gururlandırdı’ dedi.

Federasyon Başkanı Kerim Koç ise Çorum’un masa tenisinin lokomotif illerinden birisi olduğunu belirterek ‘Ulusal arenalarda gösterilen performans ve elde edilen başarılar, yetiştirdiği sporcular ile masa tenisine büyük katkı sağlayan Çorum’da tüm camiamıza teşekkür ediyorum’ dedi.