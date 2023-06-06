Motorin grubunda 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira fiyat artışı bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

NTV'nin sektör kaynaklarından aktardığı bilgiye göre; motorin grubunda 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.28 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.38 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

DOLAR VE EURO'DA YENİ REKOR

Bu hafta tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aşan dolar/TL, salı gününde 21,6744 seviyesine ulaşarak rekor yeniledi.

Bir süredir 22 TL'nin üzerinde işlem gören euro ise, bugün tarihi zirvesini gördü. Euro, 23 TL eşiğini ilk kez geçerek, 23,7115 seviyesine kadar çıktı.

Dolar şu anlık 21,44'ten, euro 23,15'ten gram altın ise 1.351 TL'den işlem görüyor.