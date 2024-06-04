Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar,  ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son olarak sektör temsilcilerinden, araç sürücülerini hem sevindirecek hem üzecek bir gelişme yaşandı.

LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim

Otogaz (LPG) grubunda 5 Haziran Çarşamba gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

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Motorine 12 kuruş zam

Motorin grubunda ise 4 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruşluk  beklentisi var.

NTV'de yer alan habere göre, benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Editör: Çorum Hakimiyet