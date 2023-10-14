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İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar göründü.

16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Çorum'da 38 lira 26 kuruştan satışa sunulan motorinin yeni gelecek zam ile birlikte 40 lirayı aşması bekleniyor.

Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,7'lik artışla 90 doları aşmıştı.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39,58 TL'ye, Ankara'da 40,16 TL'ye, İzmir'de 40,34 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 33,64 TL, Ankara'da 34,27 TL, İzmir'de 34,38 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.