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İzmir'in Tire ilçesinde bir motosiklet, ‘u’ dönüşü yapmak isteyen otomobil ile çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Ali Doğan ve aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Yaşar Mert Asmalık, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tire'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu yakınlarındaki Maltepe Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre E.G., yönetimindeki 35 BTL 349 plakalı otomobiliyle caddede seyir halindeyken ‘u’ dönüşü yapmak istedi. Otomobilin hemen arkasında bulunan Ali Doğan idaresindeki 35 BPG 171 plakalı motosiklet ise duramayınca büyük bir hızla otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan Ali Doğan ve Yaşar Mert Asmalık, koruyucu kaskları olmadığı için kafalarından aldıkları darbelerle ağır şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü E.G.’nin gözaltına alındığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İHA