AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10 Kasım 1938'de hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirini ve saygısını kazanmış kahraman bir asker ve lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahına uğurlanışının 87. yılında rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” diyerek Samsun’da başlattığı istiklal mücadelesini, aziz milletimizin her ferdiyle beraber Kurtuluş Savaşı’nda zafere taşıdığını belirten Kaya, “Kahramanlarımızın bizlere bıraktığı bu vatanı ilelebet muhafaza etmek, ileriye taşımak için bıkmadan, yorulmadan mücadelemize devam ederken muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimize de emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin geçtiği şu kritik dönemde, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında birlik ve beraberliğimizi korumalıyız ”diyen Kaya, “Ömrünü milletinin istiklal ve istikbali için harcamış, canıyla, kanıyla ve yüreğiyle büyük mücadele vermiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize saygı ve minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile tüm ecdadımızı duayla, rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” diyerek açıklamasını tamamlayacağız. (Haber Merkezi)