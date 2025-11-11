Demokrat Parti (DP) Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

“Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin eşsiz lideri ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87. yıldönümünde, Demokrat Parti Çorum İl Başkanlığı olarak saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” diyerek basın açıklamasına başlayan DP Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, “Milletimizin varoluş mücadelesine önderlik eden, tarihi yeniden yazan ve tüm dünyanın takdirini kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu Cumhuriyeti en büyük eseri olarak bizlere emanet etmiştir. O'nun siyasi dehası, ileri görüşlülüğü ve en önemlisi "Hâkimiyet, bilâ kayd-ü şart milletindir" ilkesiyle temellerini attığı demokratik rejim, Türkiye'nin geleceğe güvenle yürümesinin yegâne güvencesidir.

Demokrat Parti olarak bizler, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının yol göstericiliğinde, O'nun bizlere miras bıraktığı laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma idealini yaşatma kararlılığındayız” dedi.

Milli iradenin üstünlüğünü, hukukun bağımsızlığını ve siyasi çoğulculuğu savunan Demokrat Partinin, bu değerlerin Büyük Önder'in hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın anahtarı olduğunun bilincinde olduğunu kaydeden DP İl Başkanı Ahmet Damar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamlı günde, aziz hatırasını bir kez daha saygıyla yâd ederken, O'nun bıraktığı mirasın kıymetini bilmenin, ancak demokrasiye, hukuka ve milli birliğe kararlılıkla sahip çıkmakla mümkün olacağını vurguluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete intikalinin 87. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün "benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözünü düstur edinerek, O'nun aydınlattığı yolda yürümeye, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmaya devam edeceğiz.”

