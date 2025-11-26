CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden çok sayıda öğretmenin gününü kutlarken, bu arada hayatlarını değiştiren, büyük dokunuşlar yapan öğretmenlerini de unutmadılar.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Hayatıma en büyük dokunuşları yapan 3 öğretmenimi bu anlamlı günde ziyaret ederek hayır dualarını almanın mutluluğunu yaşıyorum. Birincisi sırtımda Kabe’ye taşısam da hakkını ödeyemeyeceğim annem Serap Solmaz, diğeri 2. annem diyebileceğim ilkokul öğretmenim Asuman Uluçay Temiz ve her zaman yanımda, sol yanımda en büyük destekçim kıymetli eşim Özlem Solmaz’a uzun ve sağlıklı yıllar dileyerek öğretmenler gününü kutluyorum” ifadesini kullandı.

CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu da, öğretmeni Meral ve Rıza Yücel’i bu anlamlı günde ziyaret etti, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Yiğitoğlu, “Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.