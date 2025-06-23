U 11’de yarı finalistler belli oldu.

Hafta sonu oynanan çeyrek final maçlarını kazanan Vefa Gençlikspor ile Sungurlu Belediyespor, Arca Çorum FK ile Çorum İdman Yurdu takımları finalist olmak için karşılaşacaklar.

Cumartesi günü oynanan ilk çeyrek final maçında Vefa Gençlikspor, 1907 Gençlikspor’u 3-2 yenerek ilk yarı finalist oldu.

İkinci yarı final maçında ise Sungurlu Belediyespor ile Hattuşa Gençlispor arasındaki maçın normal süresi 2-2 berabere bitti.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Sungurlu Belediyespor yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Diğer sahada oynanan maçta Mimar Sinanspor ile Arca Çorum FK arasındaki maçında normal süresi 2-2 beraberlikle bitti. Penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük kuran Çorum FK yarı final biletini aldı. Son yarı final maçında ise Çorum İdman Yurdu ile Hitit Anadoluspor takımlarının karşılaşmasında da normal süre 2-2 bitti ve penaltılarda rakibine 6-4 üstünlük sağlayan Çorum İdman Yurdu yarı final biletini aldı.

Yarı final maçları çarşamba günü oynanacak. Vefa Gençlikspor ile Sungurlu Belediyespor, Arca Çorum FK ile Çorum idman Yurdu takımları finalist olmak için mücadele edecekler.