Okul Sporları Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın dört gümüş altı bronz toplam on madalya kazandılar.

7-11 Mayıs tarihleri arasında Gümüşhane’de yapılan Okul Sporları Liseli Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonasında 57 Kilo A Gençlerde Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Muhammet Özten tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

60 kilo B Gençler’de Spor Lisesi’nden Battal Can Bilan, 63 kiloda B Gençlerde Buhara Kız Meslek Lisesi’nden Mert Yıldırım, 71 kilo A gençlerde Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Berkay Can, 81 kiloda Gençler A kategorisinde Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Mert Yıldırım ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

38 kiloda B Gençlerde Buhara Kız Meslek Lisesi’rden Ceren Bolat, 45 kiloda A Gençlerde Çorum Spor Lisesi’nden Elisa Keltepe, 54 kilo B Gençlerde Özel Sınav Kolejinden Yağmur Odabaşı, 57 kilo B Gençlerde Çorum Spor Lisesi’nden Nefes Dicle Ceyhan, 71 kilo B Gençlerde 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Göktuğ Emre Turhan ve 75 kilo A Gençlerde Özel Sınav Kolejinden Bulut Odabaş Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.