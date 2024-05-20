Özel Sporcular Gençler ve Yıldızlar Türkiye Atletizm Şampiyonasında Çorumlu sporcular iki altın, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandılar.

Konya’da yapılan Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şamiyonasında Pınar Kurt 100 metre ve 400 metrelerde iki altın madalya kazanarak başarılı bir performans gösterdi.

Sıla Böcek 100 metre yarışında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

800 metrede Baran Kelten ve Ahmet Baki Yılmaz ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Murat Boz Mental Erkekler uzun atlamada Türkiye dördüncüsü olarak bronz madalya kazandı.