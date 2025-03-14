Türkiye'nin en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Çorum'un Kargı ilçesinde kan donduran cinayet araştırılıyor.

Çorum'un Kargı ilçesindeki Akkise köyü, 12 Mart Çarşamba günü korkunç bir olayla sarsıldı.

76 yaşındaki Hatice Kış, 1 milyon liralık ziynetleri için vahşice öldürüldü ve ardından evi ateşe verildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Eşref Kış, eşi Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü ve katillerinin bulunmasını istedi.

Olay, eşi Eşref Kış'ın teravih namazından dönmesiyle ortaya çıktı.

Eve geldiğinde karısının sekiz bıçak darbesiyle can vermiş ve yanmış halde buldu. Bu kan donduran cinayetin ardında kim ya da kimler var?

ZEKAT HESABI YÜZÜNDEN Mİ İŞLENDİ?

Hatice Kış, Ramazan'dan önce altınlarının değerini öğrenmek ve zekat hesabı yapmak istemişti. Ancak bu iyi niyetli girişimi, onun ölümüne neden oldu. Cinayetin, altınların değerini öğrenmek isteyen kişiler tarafından planlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Eşref Kış, 57 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yürek burkan sözlerle dile getirdi:

"Eşim çok çekti. Onun neler yaşadığını bir ben bilirim. Yakın zamanda araba çarptı, 6 Kasım'da oldu. Kimse bulamadı, konu kapandı. Aslında beni öldüreceklerdi. Beni öldüremediler, zavallı hanımımı öldürdüler. O altınlar kursaklarında kalsın! Alıp gitseydiler, hanımıma dokunmasalardı."

Hatice Kış'ın öldürülmesinde şüphelerin yoğunlaştığı nokta, altınların varlığını bilen ve onun zekat hesabı yapmak istediğini duyanlar. Polis, evi kundaklayan kişilerin profesyonel bir planla hareket etmiş olabileceğini düşünüyor. Katiller bıçakları olay yerinde bırakmış, ancak altınlar kayıp.