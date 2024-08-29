Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Müjdeci, hafta sonu Çorum’a geliyor.
Yeniden Refah Partisi Tanıtım ve Medya İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, 31 Ağustos Cumartesi günü Çorum’a gelecek.
Muhammed Fatih Müjdeci, saat 15.30 ‘da parti binasında teşkilatlarla buluşacak, saat 17.00’de ise esnaf ziyaretinde bulunacak.
Müjdeci ayrıca, saat 20.00’de Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan İl Başkanlığının Ağustos ayı İl Divan Toplantısına katılacak.
Editör: Atila Çiğdem