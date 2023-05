Çorum Muhsin-i Tavır Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıkladı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Alperenler katıldı.

Muhsin-i Tavır Derneği Başkanı Fatih Yücel, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

“Önümüzde iki seçenek var. Ya ibret almayanlar gibi tarihin tekerrürüne seyirci kalacağız, ya da bu ezberi bozacağız.” diyen Yücel, şu konuşmayı yaptı:

“Dünyada 2023 yılının en muhim seçimi Türkiye'de yapılmış, Türk milleti kurulan tuzakları, atılan iftiraları, yapılan suçlamaları, kriz ve kaos müelliflerini çiğneyip geleceği kucaklama iradesini göstermiştir. Türk milleti kaderine ve varlığına sahip çıkmıştır. Türk milleti birliğine, dirliğine ve bin yıllık kardeşlik hukukuna gölge düşürmemiştir. Türk ve Türkiye Yüzyılı kapısı ardına kadar aralanmış olup 28 Mayıs demokrasi zaferiyle Cumhuriyet'in yeni yüzyılı güvenceye kavuşturulacaktır. Önümüzde iki seçenek var. Ya ibret almayanlar gibi tarihin tekerrürüne seyirci kalacağız ya da bu ezberi bozacağız. Bizler ikinci yolu seçiyoruz.

Türkiye’yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirerek, la-yi Kelimetullah uğruna asırlarca dünya banşının ve adaletinin teminatı, Türk-İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegâne ümidi olan Türk milletini, küresel bir güç haline getirecek, 2023, 2053 ve 2071 vizyonun alt yapısını kurmak için var gücümüzle bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bunu başaracağız. Bunları yapabilecek inancımız itibarımız, irfanımız, imanımız, irademiz vardır! Türk'e ve İslam'a karşı olan düşmanlıklarını farklı kimliklere bürünerek ortaya koyan, milli kimlikten yoksun olanların, devletimizin geleceğine, milletimizin istikbaline kötülük yapmaktan başka hiçbir amaçlanının olmadığı da açık bir şekilde görülmektedir. Galip Erdem ağabeyin ifadesiyle, “Düşmanlıkları, Türklük sevgimizedir. Büyük Türkiye ülküsüne olan inancımızadır. Ve yüce Allah’a imanımızadır.”

Bir kez daha ilan ediyoruz; Türk, esir olmaz, Türk, devletsiz olmaz, Türk, bayraksız olmaz, Türk, ezansız ve hürriyetsiz olmaz.

Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu diyor ki, "Dönem, yurdumuzun her köşesini, bu vatan toprağının her karışını mübarek sayarak, üzerinde yaşayan her vatandaşımızı mübarek görerek, tam bir birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme dönemidir. Çünkü emperyalizm, Türklüğü Anadolu’dan sürmek, Anadolu'ya hakim olmak ve bu bölgede yeni haritalar çizmek suretiyle kendi amacına ulaşmak istemektedir. Biz de Alperenler olarak diyoruz ki; Bu topraklar üzerinde değişim hayal edenler, hayallerinizle yaşayın, size hayallerinizi bile zindan ederiz. Olayların arkasındaki bu gerçeği doğru teşhis etmek, akabinde de bunun üzerinde çalışmaya birlikte girişmek mecburiyetindeyiz.

Ve daha sayabileceğimiz birçok sebepten dolayı 28 Mayıs 2023 seçimlerinde yine ebedi şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun sözü ile “Müslümanların iktidarını engelledi dedirtmeyeceğiz.” diyerek 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek veriyoruz ve yanındayız.” (Haber Merkezi)