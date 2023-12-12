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Elazığ’da muhtar ile köylüler arasında tarla suyu meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Bölüklü köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Hasan K. ile köy sakinleri V.A. ve A.A. arasında tarla suyu yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle 2 şahıs muhtarı darp ederek olay yerinden ayrıldı.

Evden av tüfeğini alan muhtar ise oğlu L.K. ile birlikte kendisini darp eden şahısların evine giderek ateş etti.

Olayda, V.A. ve A.A. yaralandı. Silah sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhtar ve oğlu ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.