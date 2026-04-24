Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, “Geri Dönüştürerek Engelleri Aşıyoruz” isimli mavi kapak toplama kampanyası başlattı.

Kampanya hakkında bilgi veren Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu mahalle sakinlerinde çevre bilincini geliştirmek ve yaşamlarında geri dönüşüm konusuna daha duyarlı bireyler olmalarını amaçlamak için böyle bir kampanyayı başlattıklarını belirten Ümit Patıroğlu, “Kampanya kapsamında plastik su şişesi kapakları toplayarak geri dönüşüme kazandıracağız. Buradan elde edeceğimiz gelirle engelli vatandaşlarımıza tekerli sandalye vermeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda mahallemizde mavi kapakların toplanarak mahalle muhtarlığına bırakılmasını talep ediyoruz. Haydi Buharaevler Mahallesi… Geri dönüşüm için, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan bireyler için el ele vermeye var mısınız? Kampanyamız 01.04.2026 ila 01.10.2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Mahalle sakinlerimiz evlerinde biriktirmiş oldukları damacana kapağı ve küçük şişe kapaklarınızı muhtarlığa bırakabilirsiniz. Ayrıca, kampanyamıza desteklerini esirgemeyen Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Çevre Teknikeri Rıdvan Kabakçı’ya mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.