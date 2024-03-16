Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu Belediye Başkan Adayı Muhsin Dere, projelerini açıkladı.
Gecede sanatçı Ali Kınık sahne aldı.
Muhsin Dere, Mahmut Atalay Spor Salonunda, Proje ve Gençlik Buluşması düzenlendi.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mehteran gösterisi yapıldı. Muhsin Dere, burada projelerini açıkladı.
Daha sonra sanatçı Ali Kınık sahne aldı. Ali Kınık, sevilen şarkılarını katılımcılara seslendirdi.
Programa MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İzmir İl Başkanı hemşehrimiz Veysel Şahin, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP İlçe Başkanı Orhan Özyol, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, il genel meclisi üyesi adayları, belediye meclis üyesi adayları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.